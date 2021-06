El desafiament sobiranista

Ciutadans, sobre l’absència de VOX a la concentració contra els indults a Barcelona: “És una manifestació per a la ciutadania”

El líder de Ciutadans a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha tret ferro al fet que VOX no acudeixi a la concentració que s’ha convocat aquesta tarda davant la delegació del govern espanyol a Barcelona per protestar contra la concessió dels indults als presos del procés. Segons Carrizosa, “és una manifestació per a tot aquell que vulgui anar, és per a la ciutadania”.