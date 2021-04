Quant temps trigarà Espanya a tenir uns ingressos per familia elevats?

Si ens comparem amb la zona euro, tenim un atur massa elevat i gran part d'ell de tipus estructural, cosa que dificulta molt arribar a una tasa adient d'aturats, és a dir, sobre un 4% a curt i fins i tot a mig termini

Entre els factors que ens comenta el nostre economista sobre el temps que trigarà Espanya a aconseguir que la renda familiar sigui de baixa a elevada es basa en dos factors. Per una banda l'educatiu i per tant la baixa qualificació professional de qui està buscant feina per a més intentar aconseguir llocs de treball i productes amb els que poder produir béns d'alt valor afegit. L'altre factor és la dificultat d'aconseguir feina.

Som dels països on els que tenen feina la tenen més consolidada i millor protegida, pero per altra banda, si un perd la feina, la dificultat per trobar-ne una nova és molt més elevada que a d'altres indrets.

Ens ho explica el nostre divulgador econòmic, Iñaki Jimenez Largo, al Nits de Ràdio, amb David Cervelló