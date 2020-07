El món del cinema viu una gran crisi arrel del coronavirus i l'actual tancament de les sales de cinema que complica molt el futur a distribuidors i exhibidors.

Pablo Mérida ens comenta la darrera hora del món del cinema.



Amb les sales de exhibició tancades el món del setè art pateix una greu crisi.



"Tenet" la darrera producció de Nolan ha decidit posposar "sine die" la seva estrena, el mateix ha passat amb la nova versió de "Mulan" que no queda clar quan podrà ser estrenada, doncs les grans productores de Hollywood saben que encara falta molt de temps per tal que la pandemia estigui erradicada a tot el món.



El calendari d'estrenes de la saga "Avatar" i "Star Wars" també s'endarrereix un any sencer.



A pesar de tot a gran part de l'estat encara es pot anar a les sales i per això comenten les estrenes de la setmana i la imminent arribada de "Padre No hay más que uno 2"



