NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 23/11/2022

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Amb Robert Calvo demostrem totes les setmanes que la televisió pot ser una "Caixa savia". Aquesta setmana fem un homenatge al mitjà de comunicació en general, ja que va ser el dia mundial de la televisió. Recordem els inicis de les principals cadenes del nostre país. El nostre divulgador econòmic Iñaki Jiménez Largo ens parla de com es troba avui en dia la bretxa salarial entre els homes i les dones al nostre país respecte a la resta de la unió europea. Escoltem al coach Jordi González que ens explica com rejovenir la mirada El Gran Recapte és una campanya clau per al Banc dels Aliments, especialment en el context d’inflació que estem vivint. Enguany se celebrarà la 14ª edició en un format mixt, torna la recollida física d'aliments el 25 i 26 de novembre i la participació activa del voluntariat. En el seu reportatge l’Eva Albiol parla d'aquesta gran cita solidària amb el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó: Parlem amb Marc Verges autor de "Desinflámate"