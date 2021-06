Nits de Ràdio 16/06/2021

Avui comencem amb l'humor i la conspiranoia de la mà de Carlos Aguilar tot parlant de si "Els Beatles" realment eren els músics que coneixem o eren actors que interpretaven un paper.

Carlos Iglesias, CEO de RunRoom i director de programa a Esade ens explica el motiu de la recent caiguda de bona part d'internet, què passa quan falla "el núvol"?

Entrevistem Sonia Hakim López autora de "Código no verbal"

El Coach Jordi González ens parla de com volem viure la vida, si com a pilots o com a passatgers.