NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 13/09/2023

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Amb Robert Calvo demostrem totes les setmanes que la televisió pot ser una "Caixa savia". Aquesta setmana en Robert ens fa un homenatge a la vida televisiva de Maria Teresa Campos. A la secció de la Rosa Domingo donem veu a associacions que vetllen pels altres, en aquesta ocasió: Laura Abella de Curar el Rabdo. El nostre Coach, Jordi Gonzalez, en parla de com aportar llum a les nostres vides. Després de les vacances, reprendre la nostra rutina de son pot ser tot un repte. És totalment normal, ja que el cos necessita adaptar-se de nou als nostres hàbits. En el seu reportatge, l'Eva Albiol ens dóna alguns consells per recuperar un bon descans. Les nostres companyes Sònia Martínez i Mara José Cayuela ens relaten com van viure el terratrèmol del Marroc, ja que estaven de visita al país quan es va produir.