NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 12/12/2022

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Luis Enrique ha sorprès a tots amb una dieta basada en aliments com sis ous al dia. En el seu reportatge, l'Eva Albiol es pregunta si és sa consumir aquesta quantitat i aprofita per descobrir tots els secrets d'aquest aliment. De fet, sabeu llegir el seu codi? Conversem amb l'autor de "Si la vida te da limones, pide tequila", Fernando Vega de Seoane, amb qui podrem aprendre com va acceptar i superar les dificultats adquirides arrel d'un greu accident que la deixat en cadira de rodes. El neurocientífic Mariano Sigman ens presenta el seu darrer treball: "El poder de las palabras. Cómo cambiar tu cerebro (y tu vida) conversando"