NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 04/11/2022

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Amb Dani Martin i Francesc Fortea analitzem el món de la tecnologia, aplicacions i dels videojocs. Com per exemple comentant l'arribada del videojoc per a mòbils: "Marvel Snap" al marge de comentar les novetats en l'adquisició de Twitter per part d'Elon Musk "Els tribuneros" ens fan riure analitzant com plantejarien ells fer el canvi d'hora Eva Albiol ens explica tot el que té que veure amb la mesura de les temperatures... i el fred que potser arriba aviat.