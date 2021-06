Com es va originar la vida a la terra?

Aquests dies hi ha hagut soroll a les xarxes per un article de Juan Manuel de Prada defensant el creacionisme, per això el nostre divulgador científic ens ve al programa per explicar el perquè de la teoria evolutiva i de les teories sobre l'origen de la vida.

D'una manera rigorosa, però molt entenedora, en Sheddad ens explicarà les teories que ens parlen d'una procedència extraterrestre, en forma de meteorit que iniciés l'espurna de la vida o a través d'uns condicionants especials que haguessin tingut efecte en cèl·lules inorgàniques i orgàniques fins a poder generar el que entenem per vida. Concepte que avui també ens explicarà el nostre divulgador científic, Sheddad Kaid-Salah Ferrón, al Nits de Ràdio, amb David Cervelló