Linees de finançament ENISA emprenedores

Al 6è programa de la 3a temporada, especial Lines de finançament ENISA per a emprenedores i començarem amb l’espai d’actualitat parlant amb José Bayón, Ceo de ENISA sobre les linees de finançament i Préstecs ENISA A continuació a la tertúlia amb José Bayón, Ceo de ENISA, Pere Cots, director del Departament de consultoría Estratègica i Finançament de PIMEC, Anna Cañadell, Co Founder & CEO de Bcome i Dra. Agnès Arbat, MD, Founder CEO, CMO de Oxolife i a la secció Corresponsabilitat parlarem amb Anna Cañadell, Co Founder & CEO de Bcome, i acabarem amb la secció Empresa en femeni amb Dra. Agnès Arbat, MD, Founder CEO, CMO de Oxolife SL