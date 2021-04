Lideratges, la fiscalitat, impostos i empresa

Al 30è programa de la temporada, a l’espai d’actualitat l’espai d’actualitat on Marta Junqué, Co-coordinadora de la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society sobre el canvi horari, quina és la millor franja horària per a nosaltres i com afecta a la nostra vida diària.

A la tertúlia parlarem sobre fiscalitat, impostos i empresa amb Carme Jover, vicepresidenta dels Fiscalistes del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Maria José Duplá, advogada de Morera Asesores & Auditores, doctora en dret i assessora fiscal i Maria José Tarancón, gerent a Consulting i Gestión Integral 87 SL, economista, advogada

A la secció Corresponsabilitat patrocinada per API, Col·legis i associació d’agents immobiliaris on parlarem amb Xavier Segura, Director General de FESTO i acabarem amb la secció Empresa en Femeni amb l’Esther Martinez, Community Manager i membre de Mamis Digitales.