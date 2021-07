Lideratges, La veu de la dona als negocis

L’atur juvenil i com encarar el setembre per trobar feina.

Podcast complert del programa Lideratges amb Ariadna Belver. Al 44è i últim programa de la temporada, Avui començarem amb l’espai d’actualitat on parlarem amb Laia Rosich Solé, directora general per a l'Erradicació de les Violències Masclistes, del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, per parlar sobre el cas de l’influencer que en una entrevista va fer unes declaracions on afirmava enganyar a les noies quan mantenien relacions sexuals. A la tertúlia parlarem amb Ernesto Poveda, President de Icsa Grupo, Esther Casademont fundadora de Hunivers People i Marta Nou, CEO de Ingenia i Ricard Lacuesta, responsable del Servei d’orientacio Professional del col.legi d’Economistes de CATALUNYA sobre l’atur juvenil i com encarar el setembre per trobar feina. A la secció Corresponsabilitat parlarem amb Francesc Cerro, Director del Festival Internacional de Literatura i Música Mussart , seguirem amb la noticia immobiliaria amb Oscar Gorges Gerent de la Cambra de la Propietat de Barcelona amb la secció Empresa en femeni amb Roser Ramos, Directora General de Cóndor.