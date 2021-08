El Lideratges de l’estiu

Fiscalitat a les empreses i gestió d’entitats sense ànim de lucre

Podcast complert del programa Lideratges de l’Estiu amb Ariadna Belver. Recull de les millors tertúlies de la temporada A la primera tertúlia parlarem sobre fiscalitat, impostos i empresa amb Carme Jover, vicepresidenta dels Fiscalistes del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Maria José Duplá, advogada de Morera Asesores & Auditores, doctora en dret i assessora fiscal i Maria José Tarancón, gerent a Consulting i Gestión Integral 87 SL, economista, advogada A la segona tertúlia parlarem sobre la presencia de les dones a les entintats sense ànim de lucre amb Clara Navarro, Cofundadora y Co-CEO de Ship2B, Clara Garcia i Ortés, Co-Fundadora i CEO de be artsy, i Maite Soler, presidenta de la Comissió d’Economistes per una Economia so- cial del Col·legi d’Economistes de Catalunya