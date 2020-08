Els treballadors de Nissan celebren l’acord tot i el tancament de les plantes previst pel desembre del 2021

A la votació dels treballadors ha guanyat per àmplia majoria l’acord que implica que no hi haurà acomiadaments fins el tancament de la planta que es farà al desembre del 2021. L’acord que s’ha ratificat arriba després que s’anunciés el tancament de les plantes a Catalunya el passat març i després de mesos de vaga i setmanes de negociacions. Tot i l’acord, el tancament tirarà endavant, el què suposarà la pèrdua de 2.525 llocs de treball directes i afectarà a 20MIL d’indirectes. Tot i això, dins l’acord s’ha parlat de un compromís d'ocupació en una possible reindustrialització de les plantes catalanes.