LA BRÚIXOLA DE L'ESTIU, AMB ENRIC SÁNCHEZ

La Brúixola d'Estiu 27/07/2021

Podcast del programa complet de La Brúixola d'estiu amb Enric Sánchez. Avui hem començat preguntant al carrer en quin àmbit es donaria la gent una medalla d’or, hem fet un concurs de notícies reals i inventades i després hem parlat de ciència amb la Sílvia de San José. També hem comentat un tema d’actualitat com és la venda de tests d'antígens en farmàcies i seguidament hem parlat amb el Marc Masip per actualitzar-nos sobre les addiccions a les xarxes socials i les Noves Tecnologies. A la última part del programa, trobem una gran varietat d’entrevistes com la de la vicepresidenta de la Plataforma LGTBICat, la creadora de @cenasadivina, Anitta Ruiz que és experta en imatge i comunicació, i finalment hem parlat sobre filosofia amb un filòsof de guàrdia. Com cada dia hem acabat el programa amb la secció viral del dia, avui molt relacionada amb el sexisme als esports femenins.