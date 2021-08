LA BRÚIXOLA D'ESTIU, AMB ENRIC SÁNCHEZ

La Brúixola d'Estiu 10/08/2021

Podcast del programa complet de La Brúixola d'estiu amb Enric Sánchez. Avui hem començat preguntant al carrer quina és la seva pel·lícula preferida. Després d'això i de les notícies d'actualitat i esports hem fet un salt al passat per parlar que tal dia com avui 1979 Michael Jackson va treure el seu primer disc en solitari “Off the Wall”. Seguidament hem entrevistat a Josep Maria Bonet, director assistencial de l'atenció primària a la Metropolitana Nord de l'Institut Català de la Salut, per parlar de l'aplicació de la tecera dosi de la covid. A posteriori, hem parlat sobre l'explotació laboral de l'estiu a la Costa Brava amb la Belén López, secretària general de Comissions Obreres a les comarques gironines. A continuació la Carla Lladò ens ha fet la seva secció, i després hem fet una tertúlia amb tres joves per parlar sobre la covid, el canvi climàtic, l'explotació laboral o l'edad d'emancipació, entre altres temes. També hem comptat amb la secció de l'Ana sobre sèries dels 90-2000 com Upa Dance, Física o Química o Verano Azul. Seguidament hem tingut la secció de la Sol Aguirre, i per acabar, com cada dia, hem tingut la consulta del nostre filòsof de guàrdia, i la secció viral del dia.