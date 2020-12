GENTE VIAJERA CATALUNYA

Quan es podrà esquiar a Catalunya?

Aquesta serà una temporada molt complicada per al sector de la neu per les restriccions de la pandèmia. Les estacions d'esquí catalanes no obriran el 9 de desembre com tenien previst. A el menys, no ho faran les sis estacions de Ferrocarrils: la Molina, Vallter, Vall de Núria, Espot, Portainé i Boí Taüll,