Les millors passejades del món

Algun d’aquests itineraris té com a protagonistes a escriptors com Antonio Muñoz Molina, Mario Vargas Llosa o Miguel Delibes; també hi ha filòsofs, periodistes i fins i tot polítics. ‘Millones de pasos’ és “la visió personal de Carolina Reymúndez”, un llibre on apareixen cròniques de recorreguts com el Parc Nacional Torres del Paine, a Xile, o al Parc Brecon Beacons, a Gal·les. També el Camí de Sant Jaume, una ruta per Buenos Aires o entrevistes amb caminants amb històries humanes plenes d’interès.