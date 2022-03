EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 26/03/2022

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, dirigit per Esther Eiros i presentat per Carles Lamelo. Turespaña i l’Agència Catalana de Turisme treballaran conjuntament per paliar els efectes de la pràctica desaparició del turisme emissor rus com a conseqüència de la guerra de Putin. El director de l’ACT, Narcís Ferrer ens explica en què consisteix aquesta cooperació i també ens dóna detalls de com preveu que sigui la campanya d’estiu i Setmana Santa per al Turisme. En l’espai de turisme de proximitat visitem Bosc Aventura, a Salou; coneixem la història d’Isbael Zendal i del seu viatge per Sudamèrica amb l’autora del llibre ‘La expedición de Balmis’ i entrevistem al xef de Sartoria Panatieri, una de les millors pizzeries d’Europa i recorrem els millors senders del Camp de Tarragona amb Josep Gironés, autor del llibre ‘El camp de tarragona: 15 rutes de senderisme per a persones grans i actives’.