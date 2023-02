EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 25/02/2023

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya amb Carles Lamelo. Avui els expliquem com seguir la ruta de la llet del lluçanès, quina és la proposta de l’hotel Serra Collection d’Andorra, com assaborir una fondue suïssa a l’hotel The One Barcelona, quines són les propostes d’oci infantil del Caixaforum de Barcelona vinculades a l’òpera i com serà el Passeig dels Gourmets de 2023.