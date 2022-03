EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 19/03/2022

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, dirigit per Esther Eiros i presentat per Carles Lamelo. Barcelona acaba d’inaugurar un nou mirador per a turistes i locals a la plaça Urquinaona. Es tracta d’un recorregut que permet veure els edificis més emblemàtics de la ciutat. En parlem amb Mireia Bessó, directora general d’Unlimited BCN. A l’informatiu turústic repassem les novetats del sector i les conseqüències que està tenint la crisi d’Ucraïna, fem turisme natural i en família al Pirineu visitant el Molló Parc, entrevistem al cap de sala del restaurant Castell Perelada, Toni Gerez, un dels majors experts en formatges d’Europa. A més, recorrem la capital britànica amb Patricia Godes, autora del llibre ‘Guía musical de Londres’