Gente Viajera Catalunya 19/02/2022

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, dirigit per Esther Eiros i presentat per Carles Lamelo. Avui a Gente Viajera Catalunya visitem la Casa Batlló, triat com millor monument del món en els premis Remarkable Venue. Repassem la nova campanya de xecs regals vacacionals de Turisme de Catalunya, viatgem a Guinea amb el fotoperiodista Aníbal Bueno i entrevistem al periodista gastronòmic Ricard Martín, que ha fet una tria de les millors hamburgueses de Barcelona