Gente Viajera Catalunya 12/12/2020

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo. Avui farem un repàs de les activitats que estan organitzant alguns dels hotels de Barcelona per a aquestes dates nadalenques sense turistes: packs romàntics i estades gastronòmiques per demanar als Reis d’Orient. La pròxima setmana se celebra entre Barcelona i Milagro (Equador) el primer Congrés Internacional de Turisme Sostenible en temps de crisi; en parlarem amb la professora Marta González, que n’és l’organitzadora. També entrevistem l’escriptora de viatges argentina Carolina Reymundez per parlar del seu llibre ‘Millones de pasos’, una crònica d’algunes de les millors passejades del món i retrem un homenatge a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya en el seu centenari, una història que es pot repassar a l’exposició que s’ofereix gratuïtament al Palau Robert de Barcelona fins al 14 de febrer.