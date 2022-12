EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO CATALUNYA

Gente viajera Catalunya 04/04/2020

Podcast del programa complet Gente Viajera Catalunya amb Carles Lamelo. Aquesta setmana ens fem ressó de la iniciativa de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, que ofereix cursos de formació en obert per ajudar al sector turístic i també per a la resta de la població que hi tingui interès. En aquests dies de confinament, us fem una proposta per viatjar amb els nens a través de la música clàssica. Parlem amb el mestre Lluís Guzmán, que acaba de publicar el llibre 'El descobriment d'en Claudi' un llibre infantil amb banda sonora que ens porta de viatge per diferents parts del món. Com que estem aprofitant l'estada a casa per aprendre coses noves, us parlem d'enologia amb Agustí Peris, un dels sumillers del Bulli i us suggerim un viatge al sud de França per quan tot això acabi.