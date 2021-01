GENTE VIAJERA CATALUNYA

Gente Viajera Catalunya 02/01/2021

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo. En aquesta primera edició del 2021, parlem dels reptes que té el Turisme com a sector econòmic per a aquest nou any. Visitem el Museu Dalí de Figueres, parlem dels mites del viatge amb la periodista Patricia Almarcegui, entrevistem al director del MNAC, Pepe Serra i propostem la nova edició del llibre Comer en España de la periodista Inés Butrón.