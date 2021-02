La Galícia màgica d’ànima celta a través de la porta del més enllà

En el més alt d'A Serra do Cando, hi trobarem O Monte do Seixo, una muntanya màgica connectada amb les arrels celtes de Galícia. És la coneguda com Porta do Alén o Portalen, la porta del més enllà, la porta al món dels morts. Es tracta d'un conjunt megalític de característiques úniques a Europa. D'una banda tenim la Porta do Alén que és un conjunt de roques granítiques fracturades disposada sobre una gran roca plana. La roca fracturada es troba en tres parts separades unes de les altres per petits espais. Sobre un d'aquests espais una gran roca irregular fa de llinda d'una espècie de porta o finestra, és la Porta do Alén, en Barcia do Seixo. Aquest és l’indret on comença i es desenvolupa la trama del llibre ‘La Puerta’ de l’escriptor Manuel Loureiro.