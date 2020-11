Catalunya reclama establir corredors aeris de turistes quan millorin les xifres de la pandèmia

El director general de Turisme de la Generalitat, Octavi Bono, explica al programa Gente Viajera Catalunya amb Carles Lamelo quines son les mesures que durà a terme el seu departament per tal d’anar estabilitzant la demanda si milloren les condicions epidemiològiques. Després de reunir-se amb el secretari d’Estat de Turisme, Fernando Valdés, Bono destaca la bona predisposició per les dues parts per arribar a acords i reclama -com fan altres comunitats autònomes- que Catalunya també pugui accedir als corredors aeris amb altres països quan les dades epidemiològiques ho permetin.