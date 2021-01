La depressió és la segona causa de baixa laboral, incapacitat permanent o jubilació anticipada a Espanya

Els símptomes cognitius condicionen que el treballador exerceixi amb normalitat les seves tasques, per això, el seu abordatge és fonamental perquè recuperi la funcionalitat i per evitar el presentisme laboral. Amb l'objectiu de donar visibilitat a aquesta malaltia en l'entorn laboral i aportar estratègies per a la prevenció, Lundbeck ha organitzat el Diàleg Online d'Escolta Activa "Poden les empreses ajudar a prevenir la depressió? Els reptes de la depressió en el entorn laboral ", en el marc de la III edició de la campanya # DeLaDepresiónSeSale. Carles Aguilar entrevista a la Dra. Rosa Gutiérrez Labrador, Psiquiatre, Especialista en Medicina del treball i Cap del Servei de Salud Mental del Hospital Universitari Infanta Sofia de Madrid.