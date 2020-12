Campanya Per Nadal, consum local

Podem dir que ja ens trobem totalment immersos en la campanya de compres Nadal. Per això, avui volem parlar de la campanya que acaba de presentar l’Agència Catalana del Consum i aprofitarem, també, per repassar consells bàsics de consum per planificar les compres nadalenques i gaudir-ne amb responsabilitat i sense ensurts. Per parlar de tot plegat, comptem com ja és habitual amb la directora de l’Agència Catalana del Consum, la Sra. Montserrat Ribera.