EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 7/11/2021

Podcast complet del programa “A Bones Mans, amb Carles Aguilar. El Dr. Juan Cañete, consultor sènior de la Unitat d'Artritis del Servei de Reumatologia de l'Hospital Clínic de Barcelona ens parla de l'artritis psoriàsica, una malaltia inflamatòria crònica del sistema musculoesquelètic i la pell que afecta ambdós sexes igual i sol debutar entre els 30 i 50 anys. Les manifestacions clíniques són molt variables: dolor i tumefacció de les articulacions (artritis), la columna (espondilitis), inflamació dels dits (dactilitis) i de les zones d'inserció del tendó a l'os (entesitis), així com inflamació i descamació de la pell (psoriasi cutània) i/o de les ungles. S'associa a diferents comorbiditats cardiovasculars i sol produir destrucció articular, discapacitat funcional i deteriorament de la qualitat de vida quan no és diagnosticada i tractada apropiadament. La comunicació continuada remota del dolor oncològic evita urgències, hospitalitzacions i costos al sistema sanitari, segons conclusions del simposi Comunicació del Dolor en Càncer, organitzat per l'Associació d'Innovadors en eSalut i l'agència COM Salut, amb la participació de l'Associació Espanyola Contra el Càncer i el Grup Espanyol de Pacients amb Càncer (GEPAC). Per als participants, la comunicació sobre dolor dels malalts de càncer s'ha de fer de manera continuada a través de solucions digitals, sense esperar la visita presencial, per poder ajustar el tractament, com ja passa en altres patologies. Carles Aguilar parla amb José Miguel Cacho, Consultor de Salut Digital i Vocal de l'Associació de Salut E-Salud. L'anèmia pot ser conseqüència d'una malaltia de la sang o hematològica, o bé ser una de les seqüeles secundàries d'altres malalties. Hi ha molts tipus d'anèmia i cadascuna té una causa concreta. Aquesta patologia pot ser temporal o prolongar-se en el temps, i ser lleu, greu i fins i tot potencialment mortal en no ser diagnosticada ni tractada. Què és l'anèmia i quines en són les causes, els símptomes i el tractament? Ens ho explica el Dr. Josep Just, Assessor Mèdic d'En Bones Mans. Grupo Cabot és un centre especialitzat en cirurgia ortopèdica i traumatologia avançada amb més de 25 anys d'experiència hospitalària que està avalat per un equip d'especialistes en Cirurgia Ortopèdica, Traumatologia i Infermeria. L'objectiu dels professionals de Grupo Cabot és la solució dels problemes de dolor i limitació articular, de la forma més segura, efectiva i menys traumàtica, sempre amb la tècnica més adequada per a cada persona. Parlem amb el Dr. Joaquim Cabot, Director de Grupo Cabot, COTA, i amb el Dr. Jaume Llort, Responsable de l'Àrea de Tractaments No Quirúrgics i Regeneratius.