EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 30/4/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. L'estudi de l'hemostàsia al Laboratori Clínic és un dels pilars bàsics de l'hematologia. Inclou l'estudi de l'hemostàsia primària, més centrada en situacions d'urgència per al pacient, i l'hemostàsia secundària que comprèn un grup ampli de patologies. L'hemostàsia és un procés fisiològic que manté l'homeòstasi de la circulació fluida sanguínia als vasos (equilibri entre la coagulació i la fibrinòlisi). Parlem amb la Dra. Maite Serrando Querol Presidenta de la Comissió de Biologia Hematològica de la Societat Espanyola de Medicina de Laboratori. La tecnologia 3D redueix les complicacions en cirurgies de càncer de còlon. L'últim any han estat realitzades més de 100 extirpacions de tumors colorectals a hospitals espanyols amb l'ajuda de la planificació quirúrgica personalitzada en 3D. El modelatge 3D permet reconstruir l'anatomia del pacient amb un alt grau de precisió i ofereix millors resultats en cirurgies de càncer de còlon. L'ús d'aquesta tecnologia contribueix a augmentar la supervivència després de les intervencions. Carles Aguilar parla amb el Dr. Álvaro García Granero, cirurgià d'aparell digestiu especialitzat en cirurgia oncològica colorectal de l'Hospital Universitari de Son Espases de Palma de Mallorca El consum de fibra després d'un infart redueix el risc de mort en un 25% Les persones que sobreviuen als infarts de miocardi tenen una probabilitat més gran de viure més temps si augmenten la ingesta dietètica de fibra, tal com recull una investigació publicada al British Medical Journal. Ens ho comenta el Dr. Rafel Guayta, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. L'exercici físic ha estat demostrat com una eina efectiva per millorar la salut i prevenir malalties cròniques. De fet, en molts casos, l'exercici físic es pot considerar una forma de medicina preventiva i terapèutica. Ho comenta el Dr. José Abellán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular. El 51% de les dones participants a l'enquesta “Les dones i la salut” afirma que pot conciliar família i treballi, i totes les dones d'aquest grup fan conductes promotores de la salut més que en el cas de les dones que no concilien o concilien només ocasionalment, com són tenir cura d'una rutina de son de 7/8 hores; sol·licitar revisions ginecològiques, consultar amb el metge davant de dubtes sobre la seva salut o practicar exercici físic regularment. Això es desprèn dels primers resultats de l'enquesta “Les dones i la salut”. Carles Aguilar entrevista la Professora Maria Teresa Ruiz Cantero, Catedràtica de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat d'Alacant i Directora de l'enquesta. L'artrosi, depenent de la zona afectada, en graus més avançats, es converteix en una malaltia discapacitant, que impedeix al pacient una activitat quotidiana normal, el simple fet d'aixecar-se el seient i començar a caminar pot arribar a ser molt dolorós, baixar escales augmenta la intensitat del dolor i després d'un exercici moderat o un lleuger passeig es tradueix en inflamació en les articulacions que pateixen artrosi. Un dels últims avenços en el tractament del dolor articular és la medicina regenerativa. Ens ho explica el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre.