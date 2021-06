En Bones Mans 27/06/2021

Si la setmana passada vam dedicar el nostre espai de consum a l’arbitratge i a la feina que es fa des de les juntes arbitral del país, avui volem aprofundir en una altra de les vies que ens ofereixen els organismes públics de consum per resoldre les nostres reclamacions: ens referim a la mediació de consum. Per tant, la sub-directora d’Atenció al Consumidor de l’Agència Catalana del Consum, Marta Rovira, ens comenta tots els detalls sobre la mediació.

La Medicina Regenerativa s'ha transformat en una alternativa ràpida i eficaç per tractar lesions com les tendinopaties ja que ajuda a eliminar la malaltia de forma natural. La Medicina Regenerativa cada dia es transforma en una solució més que eficient per tractar patologies importants no només les tendinopaties sinó també l'artrosi, la condromalàcia i la meniscopatia i diverses més. La tendinopatia és un envelliment degeneratiu de la inserció del tendó i l'artrosi és l'envelliment degeneratiu del cartílag, tots dos produeixen dolor i incapacitació i el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre, ens explica com s'estimula la seva reparació, disminució de la inflamació i millora del dolor.

Com ha afectat la pandèmia a la nostra salut ocular? La pandèmia està tenint un impacte negatiu en la nostra vista degut a l'elevat nombre d'hores treballant davant de les pantalles, en distàncies curtes i condicions inadequades. El resultat és fatiga visual i visió borrosa. A més, els experts alerten d'un augment de la miopia en menors conseqüència del confinament, per l'excés de l'ús de pantalles i la insuficient activitat a l'aire lliure. Sense oblidar que l'ús continuat de mascaretes ha provocat diversos efectes secundaris no desitjats en la població. El flux d'aire que genera la mascareta, desestabilitza la pel·lícula lacrimal i això afecta l'evaporació de la llàgrima facilitant l’aparició de l'anomenat «ull sec». La situació que hem viscut, i estem encara vivint, s'ha traduït en un menor accés al pacient per part de l'oftalmòleg i en una variació en la prevalença de determinades patologies oculars i una disminució de les cirurgies. Carles Aguilar parla amb el Prof. Luis Fernández-Vega, Catedràtic d'Oftalmologia d'Oviedo i Director Mèdic de l'institut Oftalmològic Fernàndez-Vega que ofereix també consells per afrontar l'estiu preservant la nostra salut ocular.

Platja, piscina, riu, pantà, presa ... Qualsevol lloc ens sembla bo per donar-nos una capbussada, però cal extremar les precaucions perquè les aigües poden ser molt traïdores. Els ofegaments ocorren majoritàriament en els caps de setmana, en vacances, amb temps calorós i en les hores centrals del dia. Però a més d'ofecs, a l'estiu poden donar-se altres incidents en l'aigua com talls de digestió, picades, relliscades i cops ... Aquests i altres consells per al bany aquest estiu ens els comenta el Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública i Assessor Mèdic d'En Bones mans.