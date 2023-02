EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 26/2/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Barcelona a esdevingut un centre de debat sobre les conseqüències actuals i futures dels factors mediambientals i el canvi climàtic en la salut humana amb la celebració de la I Trobada Internacional sobre Salut i Malalties Mediambientals, que a reunit a professionals de les diverses especialitats mèdiques (cardiologia, neumologia, pediatria, endocrinologia, neurologia, medicina reproductiva, etc.), universitats, indústria, sector agroalimentari, empresa... amb l'objectiu de dur a terme una posada en comú sobre el fet que cada vegada hi ha més investigacions que constaten que els canvis que s'estan produint al nostre ecosistema i els factors mediambientals als quals l'ésser humà està exposat diàriament afecten la salut. Carles Aguilar parla amb la Dra. Paula Sol Ventura, Co-fundadora de Kosma Observatory i Endrocrinòloga Pediàtrica a l'Hospital HM Nens. Parlem d´una nova tècnica guiada per ecografia per combatre la tendinosi aquílea crònica que pateix el 6% de la població i fins al 50% dels esportistes. És una patologia molt freqüent, especialment en les persones que practiquen esports com el futbol, bàsquet, atletisme, tennis, pàdel... i també en persones amb sobrepès i/o tenen una feina amb moltes hores de peu. L'eficàcia de la proloteràpia amb glucosa hiperosmolar intratendinosa al tendó d'Aquil·les guiada per ecografia aquesta demostrada. És una tècnica segura, barata i pràcticament indolora. Permet disminuir el dolor en repòs, amb l'activitat física diària i durant l'exercici moderat. Ens ho explica el Dr. Adán Bello Báez, Radiòleg subespecialista en patologia musculoesquelètica i Membre de la Societat Espanyola de Radiologia Mèdica. Per què el sedentarisme és un important factor de risc cardiovascular? Els experts repeteixen sovint el missatge: l'exercici físic regular és un dels grans aliats de la salut cardiovascular. A través seu protegim el nostre cor, i alhora combatem un dels principals enemics de la salut: el sedentarisme. Però, per què la inactivitat física és tan nociva per a l'organisme? Ens ho explica el Dr. José Abellán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular. La gota és una forma comuna i complexa d'artritis que pot afectar qualsevol persona. Es caracteritza per atacs sobtats i greus de dolor, inflor, envermelliment i sensibilitat en una o més articulacions, sovint al dit gros del peu. Un atac de gota pot passar de manera sobtada i sovint pot fer que et despertis al mig de la nit amb la sensació que el dit gros del peu està en flames. L'articulació afectada està calenta, inflada i tan sensible que fins i tot el pes del llençol pot semblar intolerable. Els símptomes de la gota poden aparèixer i desaparèixer, però hi ha maneres de controlar els símptomes i prevenir els brots. El Dr. Josep Just, Assessor Mèdic del programa aprofundeix sobre el tema. Biomarcadors i noves dianes terapèutiques apropen al pacient la Medicina de Precisió. La identificació de nous biomarcadors i el descobriment de noves dianes terapèutiques impulsa el desenvolupament i la implantació d'una medicina més individualitzada i precisa en l'atenció de les malalties. Els avenços en aquest àmbit resulten vertiginosos i la seva validació i integració en els processos assistencials cada cop resulta més ràpid i eficaç, encara que continuen advertint-se dificultats. Efectuem un recorregut històric sobre l'evolució de la Medicina de Precisió, comentem la utilitat clínica dels nous biomarcadors, i l'impacte en salut de noves tecnologies i la incorporació i el maneig de dades massives. També parlem sobre l'estat actual de la Medicina de Precisió a Espanya des de la perspectiva de l'ús de biomarcadors, així com s'hi apuntaran activitats actuals i recomanacions pràctiques en aquest àmbit. Carles Aguilar parla amb el Prof. Fernando Vidal-Vanaclocha, Catedràtic de Medicina Molecular i Director de Recerca del programa de Medicina Internacional a la Universitat George Washington (EUA)