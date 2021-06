EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 20/06/2021

Podcast complet del programa "En Bones Mans, amb Carles Aguilar". HM Hospitales i l'Institut Guttmann despleguen l'aliança establerta entre ambdues entitats que permet oferir una atenció integral als pacients adults i pediàtrics que pateixen alguna malaltia o lesió neurològica. L'atenció es duu a terme als hospitals HM Nens, HM Delfos y a Guttmann Barcelona, Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació i inclou els principals àmbits de la neurociència moderna: neurodesenvolupament, Ictus, Malaltia de Parkinson, patologia neurològica degenerativa, trastorns de la memòria, alteracions emocionals i del comportament, etc. Parlem amb la Dra. Beatriz Chavarría, Coordinadora de Neurologia de HM Delfos Barcelona. Després amb el Dr. Rafel Guayta, Assessor Mèdic d'En Bones Mans, parlem de l'addicció als videojocs. Una malaltia que provoca en el pacient la necessitat incontrolable de jugar de manera compulsiva a jocs electrònics. Aquest és incapaç de controlar les seves ganes i el seu desig el porta a jugar irremeiablement durant un gran nombre d'hores. D'acord amb alguns estudis, algunes de les causes per les quals les persones poden caure en aquesta addicció són les següents: Problemes familiars o socials. Depressió. Els videojocs ofereixen sentits de recompensa al completar certes tasques o objectius. La microbiota és el conjunt de bacteris que colonitzen la pell, l'aparell digestiu, inclosa la boca, i l'aparell genital. Aquests bacteris colonitzen el nostre organisme des del ventre matern, però fonamentalment des del moment del naixement, especialment si aquest per via vaginal. La microbiota es va desenvolupant a mesura que avança la vida, de manera que la seva composició és diferent en la infància i adolescència que a la vida adulta. La microbiota està composta de 100 bilions de bacteris només en l'aparell digestiu. De fet, la microbiota ja és considerada per la ciència com un òrgan més del cos, tot i que en aquest cas adquirit. Ens ho explica el Dr. Josep just, Digestòleg i Assessor Mèdic d'En Bones Mans. La fibromiàlgia és una malaltia que es caracteritza per causar un dolor múscul esquelètic generalitzat durant més de 3 mesos d'evolució; afectant sobretot a músculs, lligaments i articulacions. A Espanya s'estima que la prevalença d'aquesta malaltia se situa en el 2,4% de la població adulta, el que suposa prop de 900.000 persones afectades. Davant d'aquesta malaltia és fonamental que els pacients practiquin exercici físic aeròbic (de forma progressiva i moderada), que prestin una especial atenció a la teràpia psicològica i a la millora de la son com a pilars clau davant de la fibromiàlgia. Carles Aguilar parla amb el Dr. Javier Rivera, Reumatòleg de l'Hospital General Universitari Gregorio Marañón de Madrid i Portaveu de la Societat Espanyola de Reumatologia. Els efectes del consum prolongat d'alcohol en el cervell poden ser de per vida, especialment entre la gent jove. El consum d'alcohol també crea un major risc de depressió, ansietat i baixa autoestima. Beure alcohol durant la pubertat també pot canviar les hormones en el cos. Les persones que comencen a beure en l'adolescència són més propenses a patir dependència a l'alcohol que les persones que esperen fins l'adultesa per beure. El consum compulsiu d'alcohol entre els adolescents també pot augmentar el risc d'addicció a l'alcohol més endavant en la vida. Parlem amb el Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública i Assessor Mèdic d’En Bones Mans. La cirurgia ortognàtica és aquella que corregeix la mida i la posició dels ossos de la cara tenint en compte les dents (maxil·lar superior i mandíbula) per tal d'aconseguir una correcta relació entre ells. Això implica tres coses fonamentals: Serveix per aconseguir una oclusió dental correcta, per a corregir desproporcions facials com a cara llarga o curta, estreta o ampla, somriure gingival o perfil retrusiu i, a nivell funcional permet una millor respiració a l'augmentar el diàmetre de la via aèria. És l'única cirurgia que pot curar l'apnea obstructiva de la son. Aquesta cirurgia també anomenada ortofacial, normalitza proporcions de la cara aconseguint alhora una bona funció masticatòria i respiratòria. Es realitza la cirurgia mitjançant el moviment del maxil·lar superior, els pòmuls i la mandíbula-mentó, sempre a través de la boca, sense cap cicatriu a la cara. Quan una persona presenta una disharmonia facial, s'analitza analitza la cara i el somriure i oclusió del pacient. Seguidament es traça el pla quirúrgic més adequat a les necessitats de cada persona. Carles Aguilar entrevista al Dr. Joan Birbe, Cirurgia Plàstic Facial i Maxil·lofacial i director de la Clínica Birbe.