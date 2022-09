EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 18/9/2022

Programa complet de En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Abordem un tema molt actual i força desconegut, la Intel·ligència Artificial aplicada a la salut. Es tracta d’un nou paradigma que obre un univers d’oportunitats per la investigació, però deixa als investigadors davant aspectes controvertits que no estan resolts normativament. Ho comentem amb Francesc José María, Advocat, Soci-Director de FJM Advocats i Membre del Serveis Socials de Catalunya. El mieloma múltiple és un càncer de la sang que afecta la medul·la òssia, on es produeix un creixement anormal de cèl·lules plasmàtiques, encara que hi ha variacions clíniques amb localitzacions tumorals fora de la medul·la òssia, per això el nom de múltiple. Amb una incidència d'entre 3-5 casos per cada 100.000 habitants a l'any, entra dins de les anomenades malalties rares. Sol afectar predominantment persones d'edat avançada, i la mitjana d'edat és de 65 anys. Només el 15% i el 2% dels pacients tenen menys de 50 i 40 anys, respectivament. El principal símptoma són els dolors ossis, presents al 75% dels pacients. Poden aparèixer a qualsevol localització, però els més freqüents són els que s'inicien a la columna vertebral i a les costelles. Altres possibles manifestacions del mieloma múltiple són conseqüència de la manca de glòbuls vermells (cansament, debilitat, palpitacions, marejos) o de l'alteració del funcionament normal de les plaquetes (fàcil aparició d'hematomes, sagnat de nas o genives). A més, hi pot haver pèrdua de pes, infeccions freqüents, fractures òssies sense una causa evident i, de vegades, l'aparició de veritables tumors de cèl·lules plasmàtiques (plasmocitomes). Carles Aguilar parla amb la Teresa Regueiro, pacient de Mieloma Múltiple i Presidenta de la Comunitat Espanyola de Pacients amb Mieloma Múltiple (CEMMP). La dermatitis atòpica és una afecció inflamatòria i crònica de la piel que causa picor severa. Normalment és manifesta des de la infància. S'anomena «atòpica» perquè no afecta una àrea específica, sinó que pot afectar diferents parts del cos. És una malaltia que tendeix a ser crònica: tractant-la adequadament, els símptomes es poden mantenir sota control, però a vegades mai no es resol per complet. Tot i això, en alguns casos la patologia desapareix durant l'adolescència. En els casos en què la malaltia continua present fins i tot a l'edat adulta (és a dir, si es torna crònica), les seves manifestacions solen ser més greus amb el pas del temps. Parlem amb Jaume Llaneza, pacient i president de l'Associació d'Afectats per la Dermatitis Atòpica (AADA) i Albert Bosch, Assessor Mèdic de Dermatologia de Leo Pharma. A Espanya, més de cinc milions de persones presenten migranya, 1,5 milions dels quals pateixen migranya crònica.2,3 La prevalença d'aquesta malaltia arriba al 12% de la població2,3. En aquest sentit, aquesta patologia provoca conseqüències a nivell social, familiar i professional, i planteja un important problema de salut pública. Aquesta malaltia té un elevat cost per al sistema nacional de salut per la necessitat de visites mèdiques, atenció a urgències i ingressos hospitalaris, sobretot en pacients amb episodis molt freqüent i de gran intensitat. Cap dels fàrmacs preventius clàssics orals disponibles a Espanya fins al 2019 no havia estat dissenyat específicament per a la migranya, la seva eficàcia és moderada i la majoria dels tractaments orals presenten problemes de tolerabilitat en un important nombre de pacients. Els tractaments actuals, anticossos monoclonals que actuen a la via del pèptid relacionat amb el gen de la calcitonina (CGRP), tenen l'avantatge que són molt ben tolerats a diferència dels preventius clàssics orals. És possible que amb els preventius orals el pacient oblidi preses de medicació i els fàrmacs no siguin tan eficaços. Si el tractament preventiu és eficaç, es redueix el nombre de dies de migranya i la seva intensitat, permetent que el pacient controli adequadament el dolor i en millori la qualitat de vida. Carles Aguilar parla amb el Dr. Antonio Ciudad, Responsable Metge de Neurociències de Lilly España.