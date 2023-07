EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 16/7/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Els vuit pilars de l’estil de vida. Amb freqüència, la salut s'interpreta com l'absència de malaltia o malalties. Si bé aquesta definició és vàlida, no té l'exhaustivitat d'un enfocament més ampli. Així que hem d'avaluar la nostra salut i el nostre benestar sota un punt de vista més extens. Això vol dir que el benestar depèn de més factors dels que pensem. La salut i el benestar es basen en vuit pilars: físic, nutricional, emocional, social, espiritual, intel·lectual, financer i ambiental. Aquests pilars ens donen una idea de com treballar darrere del nostre benestar òptim. El camí cap al benestar no és el mateix per a totes les persones, és un procés únic i diferent per a cada persona. La nostra biologia, la nostra personalitat i el nostre entorn determinaran allò que “benestar” significa per a cadascú. Aquesta és la raó per la qual cadascú ha de personalitzar el seu enfocament. Ho comenta el Dr. José Abellán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular. La tecnología aplicada a la cura de persones grans i dependents o, dit altrament, fins a quin punt incideix la tecnologia en l'avenç de les cures sociosanitaries? Es pot parlar de transformació? I, si és així, quines són les solucions que millor serveixen a aquest propòsit? En un context de població cada cop més envellida i dependent (el 2050 Espanya serà el quart país més envellit de la UE, segons l'INE), la digitalització dels centres residencials i assistencials és un element que pot ajudar a fer front a la demanda creixent de cures. N'és una prova que, entre molts altres perfils professionals, els operadors de la cura a la tercera edat busquen, cada vegada més, alimentar les seves plantilles amb experts formats en l'àmbit 4.0., capaços de discernir entre allò útil i allò superflu a l'hora de pensar, detectar, desenvolupar i aplicar tecnologies al servei de la cura de la gent gran. Carles Aguilar entrevista Rafael Llarena, Director del Departament de Solucions i Innovació de Domus VI. Cada dia més esportistes amateurs busquen una estratègia integral de treball post-lesió i troben en la readaptació esportiva una solució eficaç. Un equip multidisciplinar format per metges de l'esport, osteòpates, fisioterapeutes i instructors formats per donar continuïtat a la millora lesional i atendre la readaptació fan un seguiment continuat dels pacients al llarg de tot el procés de recuperació. També farem referència al Plasma Rico a Plaquetas (PRP). Preparació obtinguda a través d'una mostra de sang del pacient, la qual se centrifuga, per obtenir un concentrat de plaquetes, les quals són riques en factors de creixement que poden millorar la regeneració cel·lular. Aquesta tècnica es va començar utilitzant inicialment en cirurgia maxil·lofacial, a fi de generar os al buit deixat per l'extracció d'un molar, o en aquelles circumstàncies que calgui millorar el creixement ossi. Posteriorment, aquesta tècnica es va ampliar a l'aparell locomotor (traumatologia, reumatologia en tendinitis i artrosi), estètica (rejoveniment facial, arrugues, cuir cabellut). Ens ho explica el Dr. David Ponce, Director de la Clínica Osteopática David Ponce. Tot i que des de fa temps els descomptes són habituals en qualsevol època de l’any, la majoria dels establiments comercials encara mantenen els períodes tradicionals de rebaixes d'estiu i d'hivern. Per conèixer una mica més quin són els nostres drets quan anem de rebaixes, en parlem amb el director de l'Agència Catalana del Consum, Albert Melià. De ben segur, tothom ha rebut en alguna ocasió trucades d’empreses amb ofertes aparentment molt beneficioses: des d’una millora de la nostra tarifa fins a un canvi de companyia. Ara, d'acord amb la nova Llei General de Telecomunicacions, entra en vigor la prohibició de fer aquestes trucades amb finalitats comercials si abans la persona destinatària no ha donat el seu consentiment per rebre-les. Per conèixer una mica més quin són els nostres drets en aquest cas, en parlem amb el subdirector de l'Agència Catalana del Consum, Albert Orts.