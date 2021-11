EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 14/11/2021

Podcast complet del programa “A Bones Mans, amb Carles Aguilar. Parlem d'una eina digital que permet seguir i implementar de manera estructurada i senzilla l'atenció i l'evolució del pacient renal. L'eina, anomenada Nefrolink Renal Suite permet que les unitats de nefrologia puguin fer seguiment dels pacients en diàlisi i un control de qualitat del servei mitjançant la vigilància de certs indicadors, cosa que incrementa la seguretat dels pacients. Ens ho explica la Dra. Eva Baró, Directora Mèdica de Fresenius Medical Care España. Amb el del fred, les persones que pateixen malalties articulars degeneratives com l'artrosi poden manifestar un empitjorament dels símptomes. Encara que no tots els pacients són sensibles als canvis de temps i reaccionen de la mateixa manera, gran part d'ells detecta un augment del dolor, de la sensació d'entumiment o de la rigidesa articular. La medicina regenerativa és una eina terapèutica per abordar la artrosis de forma efectiva. Ens ho explica el Dr. Humberto Loscertales, director de Medicentre. L'estrès econòmic, les famílies en dificultats, els fills que no saben com reaccionar... La crisi afecta les relacions familiars. Diversos investigadors han analitzat dades d'enquestes fetes a unes 500 famílies amb fills de 10 a 14 anys. Els resultats han estat clars: la crisi actual suposa un preu per als vincles entre pares i fills. Molts pares es troben sota estrès financer i asseguren que se senten menys connectats amb els seus fills. Alhora, els fills afirmen que són menys propensos a actuar de forma generosa. Ens ho explica el Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. La majoria de les persones saben que fumar cigarretes i productes que contenen tabac augmenta el risc de patir malalties cardiovasculars. Però són poques conscients que també creix el perill de patir un nou infart en aquelles persones que mantenen l'hàbit tabàquic després de patir un episodi d'aquestes característiques. El Dr. Rafel Guayta ens ho comenta. Reprenem una vegada més el tema de la salut relacionada amb el Covid-19, però ho farem des de la perspectiva i repercussió en què la pandèmia ha afectat els professionals sanitaris, en aquesta ocasió i en concret els metges. Des de l'Organització Mèdica Col·legial han viscut molt intensament els problemes que els metges han patit durant la pandèmia i de com s'han vist obligats per ètica professional a treballar en unes circumstàncies extremes on també es va veure compromesa la seva pròpia salut. Per aquest motiu s'ha creat un programa específic per potenciar l'autocura mèdica. Carles Aguilar parla amb la Dra. Manuela Garcia Romero, Vicepresidenta Segona del Consell General de Col·legis Oficials Mèdics. Els propers 26 i 29 de novembre tenen lloc els famosos Black Friday i Ciber Monday, unes jornades de descomptes –tant a internet com en botigues presencials–, que ja s’han popularitzat arreu del món i han esdevingut dates comercials molt destacades, també a casa nostra. Com que molts consumidors segurament aprofitaran aquestes jornades de descomptes per comprar allò que necessiten, volem demanar consell sobre aquest tipus de vendes a la Sra. Marta Rovira, subdirectora de l’Agència Catalana del Consum.