EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 09/05/2021

Podcast complet de el programa "En Bones Mans, amb Carles Aguilar". El nostre sistema sanitari ha estat sempre considerat com un dels millors a nivell europeu perquè incorpora la universalitat en l’assistència sanitària, la gratuïtat, l’equitat i el fàcil accés i, el més important, està finançat a través dels impostos que tots els ciutadans paguem. Però aquest sistema que tant ben valorat ha de modernitzar-se, ha i reformular-se per tal d’adaptar-lo a les noves necessitats que tant els sistema com els professionals i els propis ciutadans tenim. Per això, parlem amb una de les persones que ha participat activament en la creació d’un document anomenat “Mesures per l’enfortiment del sistema de salut”, el Dr. Jaume Padrós. President del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. En la nostre secció de de consum volem parlar d’un producte que amb la pandèmia ha esdevingut imprescindible i que, per ara, sembla que haurem de continuar fent servir: evidentment, ens referim a les mascaretes i, més concretament, a les mascaretes higièniques, que són les d’ús més habitual entre la població en general. Per tant, Carles Aguilar entrevista a la Montserrat Ribera, Directora de l’Agència Catalana del Consum. Fem referència a una campanya que s'ha llançat en xarxes socials #juntosmasfuertes, al costat d'associacions de pacients i professionals sanitaris, amb l'objectiu de manifestar el suport i el compromís amb la comunitat de hemofília a Espanya, amb motiu del Dia Mundial de l'Hemofília . L'objectiu és reunir a la comunitat mundial de trastorns de la coagulació; ja que després de l'impacte que la pandèmia de la Covid 19 ha tingut en les persones amb trastorns de la coagulació, aquest objectiu mai havia estat més important. A Espanya, l'hemofília és una malaltia hereditària que afecta prop de 3.000 persones, caracteritzada per l'aparició d'hemorràgies internes o externes degudes a un dèficit en els factors VIII o IX que participen en el procés de coagulació de la sang. Ens ho explica el Dr. José Mateo Arranz, Cap Clínic de la Unitat d'Hemostàsia i Trombosi de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. En els minuts d'Angelini Pharma Espanya parlem del paper del farmacèutic en la pandèmia: com ha canviat l'atenció al pacient i com s'ha adaptat aquest professional a la nova situació. També parlem dels productes farmacèutics en temps de pandèmia: què demanen i què necessiten els pacients en aquesta situació ?. ¿Quines àrees terapèutiques han guanyat més importància en aquest temps? I finalment fem referència sota la perspectiva del farmacèutic en relació als canvis de la farmàcia en el futur, plans de vacunació, etc. Carles Aguilar parla amb Fernando Ferrer, Farmacèutic comunitari de la farmàcia Estrela de Mislata (València).