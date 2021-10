EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 03/10/2021

Podcast complet del programa "En Bones Mans, amb Carles Aguilar". Les dones amb malalties reumàtiques poden tenir fills com qualsevol dona sana, tot i que cal planificar l'embaràs amb el reumatòleg i comptar amb un equip multidisciplinari que sàpiga abordar de forma adequada les possibles complicacions que puguin presentar-se. El Dr. Juan Antonio Martínez López, del Servei de Reumatologia del Hospital General Universitari Fundació Jiménez Díaz (Madrid) ens ho explica. La fibrosi pulmonar es caracteritza principalment per la dificultat per respirar (dispnea), que pot progressar en fases més avançades de la malaltia estant present fins i tot en repòs, així com la tos irritativa. Parlem de la campanya "Inspira" que busca conscienciar sobre la simptomatologia i impacte de la fibrosi pulmonar en la qual l'aire que respirem juga un paper fonamental ja que la dificultat per respirar és un dels principals símptomes. Carles Aguilar parla amb el Dr. Diego Castillo, Responsable de les Malalties Pulmonars Intersticials Difuses a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona). El projecte “Menjadors Més Sans i Sostenibles” és una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) que promou una alimentació infantil més equilibrada, saludable i sostenible tant a l'escola com a casa. Per això, proposa menús escolars amb menys carn vermella o processada i més proteïna d'origen vegetal, i promou productes de proximitat i de temporada. La proposta també vol incorporar més amanida en la guarnició i fruita fresca en les postres, i insisteix en la importància d’utilitzar oli d'oliva per amanir i cuinar, així com en oferir productes integrals. Parlem amb la Pilar Ramos, Tècnica de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i Coordinadora del projecte Menjadors Més Sans i Sostenibles a Barcelona. Cardioalianza, entitat que representa als pacients cardiovasculars a Espanya, s'uneix a la campanya internacional del Dia Mundial del Cor i fa una crida perquè persones, entitats i governs facin servir el cor per connectar-se. La campanya porta el lema "Fes servir el cor per connectar-te" i fa referència a tres missatges diferents: connectar-te amb el teu propi cor (missatge de prevenció), connectar-te amb cada cor (missatge d'equitat) i connectar-te amb les persones amb malaltia cardiovascular (missatge de comunitat). Carles Aguilar parla amb la Maite San Saturnino, Presidenta de Cardioalianza. S'estima que la prevalença de l'apnea de la son ha augmentat un 45% en els últims deu anys a causa de factors com la obesitat, el sedentarisme i el tabaquisme. Segons un estudi publicat a la revista Lancet, prop de mil milions de persones d'entre 30 i 69 anys pateixen apnea de la son severa a tot el món, de manera que la varietat de pacients és molt àmplia, amb diferents causes i problemes associats. Això requereix, segons els experts, un abordatge multidisciplinari en què intervinguin otorinolaringòlegs cirurgians de cap i coll, cirurgians maxil·lofacials, dentistes i pneumòlegs, entre d'altres. Parlem amb la Dra. Marina Carrasco, Presidenta de la Comissió de Roncopatia i Trastorns del Son de la Societat Espanyola d'Otorinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll.