"Un xassís" contra les infeccions pulmonars”

La directora científica de Pulmobiòtics i coautora principal de l'estudi, Maria Lluch, ha explicat a la Brúixola d'Onda Cero Catalunya que "aquest bacteri modificat genèticament" pot combatre els bacteris resistents als antibiòtics i dissol amb èxit les biopel·lícules que s'acumulen a les superfícies dels tubs endotraqueals de pacients amb pneumònia associada al ventilador, que tenen una mortalitat del 27%. El tractament està encara en una fase experimental, però ja s'ha provat en ratolins i duplica la taxa de supervivència. Ara es començarà a tastar amb un segon model animal (porcs) i, segons Lluch, si tot va bé, les primeres proves amb éssers humans podrien començar cap al 2025. La coautora principal de la investigació també creu que aquesta píndola viva podrà servir per tractar altres malalties pulmonars, "no només infeccions sinó també el càncer de pulmó o l'asma". De fet, Lluch també ha descrit aquest tractament com "un xassís que pot activar diferents mecanismes" i "podríem modificar altres bacteris que afecten altres parts del cos" i tractar-los