Associacions i ONGs catalanes s'han traslladat a la zona durant aquestes tres setmanes. Una d'elles és l'ONG de gossos de rescat K9 de Creixell que es va desplaçar a la zona per ajudar amb les tasques de rescat durant el primer sisme. Pere Frutos explica a 'La Brúixola' amb quina situació es van trobar quan van arribar a Turquia i com preparen els gossos de l'equip per a les tasques de rescat.