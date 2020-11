EL BERENAR DE LA BRÚIXOLA

Tortell Poltrona: ‘Aquesta pandèmia ens ha fet veure el petits que som’

Aquest 5 de novembre és el Dia Internacional del Pallaso. Se celebra anualment amb motiu del naixement d’Emilio Alberto Aragón, Miliki. Aquest pallasso que va fer riure generacions I generacions d’espanyols és recordat, com a mínim, un dia a l’any. Per parlar dels pallassos en aquest dia, #LaBrúixola ha convidat a berenar un home que ha viatjat per tot el món arrencant somriures, sobretot, als nens I nenes més desafavorits.