Santiago Díaz aprofundeix al gènere ‘noir’ amb la seva darrera novel·la

Bregat en mil guions per a sèries i pel·lícules, Santiago Díaz bolca de nou el seu talent narratiu en una novel·la. ‘El buen padre’ està protagonitzada per Indira Ramos, un inspectora de policia amb trastorn obsessiu compulsiu que arriba per quedar-se. I és que Santaigo Díaz ha trobat un personatge perfecte al que ja pensa en donar una llarga vida literària.