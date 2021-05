EL BERENAR DE LA BRÚIXOLA

Salvador Sobral tradueix en música els batecs del seu cor

Aquest cantautor portuguès ens regala la seva música al nou disc ‘bpm’, que fa referència als batecs per minut del cor. Ell sent la música dins seu, com un batec, ens explica. Sobral va guanyar el Festival d’Eurovisión al 2017, portant la primera victòria de la història al seu país, Portugal.