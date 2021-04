El professorat espera que la tornada a les classes a Batxillerat ja sigui permanent

El professorat celebra la tornada a les aules dels alumnes de batxillerat i cicles formatius. Els alumnes portaven sense anar a classe presencialment des de l'inici de curs i ara esperen que ho puguin fer el que queda de curs. Des del sindicat USTEC

asseguran que és important que així sigui per intentar compensar les mancances d'aquests últims mesos, com per exemple, la bretxa digital entre els alumnes.

Des del sindicat creuen que si la situació es repeteix o s'allarga més els efectes poden ser irreversibles pels alumnes.