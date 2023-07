LA PORTADA, AMB PABLO ALCARAZ

LA PORTADA 20/07/2023

Seguim amb ingredients clàssics d'estiu i avui és el torn de les piscines. Parlem amb Anabel Vázquez, periodista i autora del llibre "Piscinosofía". Ens visita Jordi Tresserras, president d'ICOMOS Espanya, per conversar sobre turisme cultural. Acabem La Portada amb els membres de La Tertulieta, David Serra, César Carrasco i Enric Garcia per recomanar pel·lícules, sèries i llibres per aquest estiu.