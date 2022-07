LA PORTADA, AMB PABLO ALCARAZ

LA PORTADA 12/07/2022

Parlem amb Pere Cardona, divulgador històric i autor del llibre "Osos, átomos y espías", amb algunes de les històries més sorprenents de la Guerra Freda. Robert Calvo ens porta la història que hi ha al darrere de la cançó "I will survive". Visitem el Centre Picasso d'Horta de Sant Joan i descobrim el vincle existent entre l'artista i aquest municipi de la Terra Alta. Recomanem sèries, lectures i pel·lícules per aquest estiu amb els membres de "La Tertulieta" i viatgem en el temps per recuperar els berenars de La Brúixola.