PIMEC demana "sensatesa" per donar més velocitat a les renovables

Antoni Cañete ha assegurat que, per convergir cap a l'emissió zero, hauríem de produir 1.000 megawatts d'energia renovable a l'any i en produïm 200. És per això que el líder de PIMEC admet que "els queda molt per fer a totes les administracions", tant per facilitar permisos com per generar les condicions perquè es pugui produir aquesta energia i per posar les ajudes. Sobre els pressupostos de la Generalitat per al 2023, Cañete no ha volgut entrar en l'aritmètica parlamentària que els pot fer possibles, però creu que "hi ha predisposició" entre els partits per aprovar-los. També s'ha mostrat "molt esperançat" amb l'acollida que ha tingut la seva proposta perquè l'aeroport del Prat tingui majors i millors connexions.