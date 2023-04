Per què no es reparen les fuites de la xarxa de subministrament d'aigua?

El catedràtic d'Ecologia de la UB ha assegurat que els ajuntaments han de "fer la feina" per assegurar que l'aigua dels dipòsits arribi a casa i que de les llars vagi a la claveguera "amb les mínimes fuites possibles". En aquest sentit, ha apuntat que no tots ho estan fent bé. Ara bé, Prat reconeix que "millorar el rendiment és molt car" per als ajuntaments i que les empreses privades no ho faran "si no reben subvencions".

No estem preparats per a la reutilització directa de l'aigua

Aquest catedràtic de la UB ha explicat que "ni els ciutadans ni els polítics entenen que es pugui fer servir l'aigua reutilitzada directament", és a dir, " que l'aigua que utilitzem a la dutxa o la que es llença pel vàter, vagi a un dipòsit i es pugui tornar a utilitzar un cop tractada a la depuradora". Segons Prat, "els hi sembla que no és bona tot i que en altres llocs del món la fan servir perquè no tenen d'altra". En canvi, l'ús indirecte ja s'està fent servir a Tarragona, on les indústries l'usen en circuits de refrigeració. L'altra via per aprofitar els recursos hídrics és la potabilització de l'aigua que ve dels rius que té menys cost econòmic que les dessalinitzadores. Pel que fa a noves restriccions, Prat apunta que tot estarà en funció de les pluges: "És molt difícil dir si caldrà prendre més mesures a l'agost o al novembre".