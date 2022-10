El jutge García Ceniceros ha volgut distingir els casos de les persones que no poden afrontar el pagament del lloguer o de la hipoteca de les societats mafioses que ocupen pisos per fer activitats delictives. Segons aquest magistrat, "el llançament pot ser immediat si hi ha una activitat il·legal a l'immoble". El jutge pot aprovar mesures cautelars per desallotjar una persona si aquesta ha comès un delicte que pogués comportar presó provisional.